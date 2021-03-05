Названы самые популярные современные российские писательницы

Самыми популярными современными российскими писательницами стали Гузель Яхина и Татьяна Устинова. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба книжного сервиса MyBook по результатам исследования, для которого было проанализировано свыше 800 тысяч профилей пользователей сервиса.

Исследование было проведено в преддверии Международного женского дня, который отмечается 8 марта. MyBook изучил статистику за последний год и узнал, кто из ныне живущих отечественных писательниц являются наиболее популярными у россиян.

«В общем зачете среди авторов художественных и нон-фикшн книг лидирует одна из самых популярных писательниц современности, лауреат престижных литературных премий «Большая книга», «Книга года» и «Ясная Поляна» Гузель Яхина», — сказано в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что вторую строчку заняла «мастер детективной прозы» Татьяна Устинова. Тройку замкнула автор книги «100 способов изменить жизнь» Лариса Парфентьева. В пятерку лидеров также попали писательницы Дина Рубина и Елена Резанова.

Ранее был опубликован рейтинг самых стильных отечественных поэтов и писателей.