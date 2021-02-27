Организаторы «Золотого глобуса» ищут чернокожих людей в команду после протестов

Проводящая премию «Золотой глобус» Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) будет привлекать чернокожих членов после того, как подверглась резкой критике. Об этом сообщает Associated Press.

HFPA заявила, что разрабатывает «план действий» по приему чернокожих членов. В настоящее время ассоциация состоит из 87 журналистов и ни один из них не является чернокожим.

Ранее бывший президент HFPA Мехер Татна заявила, что в организации не было темнокожих членов почти два десятилетия.