Названа дата прощания с актером Вячеславом Голодновым

В Калужском областном драматическом театре назвали дату прощания с актером Вячеславом Голодновым, передает ТАСС.

Прощание состоится в субботу, 27 февраля, в 12:00 по московскому времени в здании театра.

Голоднов начал работу в Калужском драмтеатре в 2005 году, играл в спектаклях «За двумя зайцами», «Если любишь — найди», «Шоу для настоящих леди». Кинозрителю Вячеслав Голоднов знаком по роли доминошника в фильме «Ворошиловский стрелок», снимавшемся в Калуге

Актер умер 25 февраля на 73-м году жизни.