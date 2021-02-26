Избитый музыкант «Машины времени» Дитковский рассказал о своих травмах

Участник рок-групп «Машина времени» и «Квартал» Александр Дитковский в беседе с «Пятым каналом» рассказал о своих травмах.

По его словам, несколько дней ему придется провести в больнице, выписаться откуда он планирует 1 или 2 марта. «У меня перелом лицевой кости со смещением, будут готовить к операции. Меня сейчас оставляют здесь, а в понедельник или во вторник все будет», — сказал Дитковский.

Он уточнил, что попытался противостоять нападавшим, но не справился с ними. «Они ко всем приставали, окружали машины. Хотели отнять деньги, но ничего не получили. Их несколько человек было, со всеми просто не справился», — вспоминает музыкант.

Ранее сообщалось, что полиция начала проверку после избиения Александра Дитковского.