Налог для блогеров ввели в Таджикистане

Начальник Главного управления Налогового комитета при правительстве Таджикистана Шамсулло Кабирзода сообщил, что в стране ввели налог для блогеров. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.

Он указал, что согласно статье №98 Налогового кодекса, «все виды деятельности и любые доходы, полученные физическими лицами, независимо от их вида и места», подлежат налогообложению.

По словам Кабирзоды, сотрудники налогового ведомства изучили работу блогеров в республике и пришли к выводу, что их нужно внести в список налогоплательщиков.

Как отмечается, налогами будет облагаться 29 каналов. На них подписаны от 3 до 19 млн интернет-пользователей. Блогеры должны будут подать налоговые декларации до 1 апреля текущего года. Размер налоговой ставки Кабирзода не назвал.