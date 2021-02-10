Экс-солистка «Демо» Саша Зверева рассказала о наркозависимости

Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева рассказала в Instagram, что на пике своей популярности страдала от наркотической зависимости.

По ее словам, это происходило в начале 2000-х, когда ей было 20 лет. Кокаин Саша Зверева употребляла полгода. «А потом сделала шаг на сторону света по своему собственному желанию», — вспоминает она.

Саша Зверева уточнила, что отказ от наркотиков дался ей легко, сейчас она также не курит.

Бывшая певица живет в США и воспитывает четверых детей.

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