Вертинская объяснила свой развод с Никитой Михалковым

Актриса Анастасия Вертинская в интервью изданию «Собеседник» рассказала о причинах развода с режиссером Никитой Михалковым.

По словам Вертинской, она любила Михалкова, но была фанатично одержима актерской карьерой и соглашалась даже на съемки в массовке. «А ему нужна была совершенно другая женщина. И правильно, что мы разошлись! Два таких сильных человека не могут жить вместе», — уверена она.

При этом сейчас, говорит Вертинская, они с Михалковым поддерживают теплые дружеские отношения.

Анастасия Вертинская и Никита Михалков поженились в 1966 году, в браке родился сын Степан. Через три года брак распался. В 1973 году режиссер женился на Татьяне Михалковой, в браке родились дети Анна, Артем и Надежда.