Бари Алибасова застали в инвалидном кресле в аэропорту

Журналисты застали 73-летнего музыкального продюсера Бари Алибасова в инвалидном кресле в аэропорту Москвы, передает «СтарХит».

Алибасова выписали из наркологической клиники, куда его несколько дней назад привез сын.

По данным портала, какое-то время продюсер будет жить в Калининграде.

Адвокат сына Алибасова Александр Бенхин уточнил, что у Алибасова сохранились боли в ногах, поэтому он находится в инвалидном кресле.

Ранее Алибасов-младший рассказал, что его отец испытывает трудности с ходьбой из-за осложнений с кровообращением.