Вдовец Жанны Фриске снова станет отцом

Шоумен, вдовец певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев в беседе с PeopleTalk рассказал, что снова станет отцом.

Шепелев воспитывает 7-летнего сына Платона от Фриске, еще одного ребенка ему родит возлюбленная — дизайнер Екатерина Тулупова. «Я просто очень счастлив. В день, когда мы с Катей узнали о том, что станем родителями, я чувствовал одновременно головокружение и легкость. Потрясающе!» — сказал он.

У Тулуповой также есть дочь от предыдущих отношений. «Когда в первый раз мы забросили удочку, дети ответили нам категорически: «Нет, спасибо, не надо, у нас все хорошо». Сейчас, спустя много месяцев, дети на нашей стороне и ждут появления младенца как новое приключение», — признался 38-летний шоумен.

Ранее сообщалось, что отец Фриске в суде оспорит решение Шепелева продать долю в квартире певицы.