Адвокат Пригожина прокомментировал жалобу Шнурова

Сергей Жорин, адвокат продюсера Иосифа Пригожина в эфире телеканала «360» заявил, что заявление на его клиента со стороны музыканта Сергея Шнурова можно расценить как заведомо ложный донос.

Юрист предположил, что Шнуров, скорее всего, желает «сменить информационную повестку», так как «в последнее время он подвергается серьезной критике со стороны его почитателей».

Как указал Жорин, если исполнитель подал заявление по статье об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, то его обращение можно расценить как ложный донос.

«Потому что совершенно очевидно, что Шнуров не воспринимал те или иные слова Пригожина как реальную угрозу для своей жизни и здоровья», — объяснил адвокат, отметив, что это обязательное условие при подобных обращениях.

Жорин также считает, что в высказывании продюсера отсутствует состав преступления.

В среду, 27 января, адвокат Шнурова рассказал, что певец подал заявление в полицию на Иосифа Пригожина из-за угроз. Их конфликт начался еще в декабре, когда Шнуров раскритиковал Валерию, а Пригожин в ответ заявил в интервью, что готов дойти до рукоприкладства и «треснуть по башке».