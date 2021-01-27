Каннский фестиваль перенесли

Организаторы изменили сроки проведения Каннского кинофестиваля, сообщается на официальной странице мероприятия в Twitter.

«Каннский фестиваль <...> пройдет со вторника 6 по субботу 17 июля 2021 года», — указано в сообщении.

Изначально фестиваль должен был проходить с 11 по 22 мая.

Ранее организаторы мероприятия уже допускали перенос фестиваля на лето из-за эпидемиологической обстановки, связанной с пандемией новой коронавирусной инфекции.