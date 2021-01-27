В Одессе похоронили звезду «Джентльмен-шоу» Ирину Токарчук

В Одессе похоронили актрису Ирину Токарчук — исполнительницу роли тети Симы из одесской коммунальной квартиры в юмористической передаче «Джентльмен-шоу».

Как сообщают украинские СМИ, 27 января прощание с Ириной Токарчук прошло в помещении Академического Русского драматического театра.

Похороны состоялись на II Христианском кладбище.

О смерти 61-летней актрисы стало известно 26 января.

Актриса работала в Одесском академическом русском драматическом театре и Доме клоунов. Кроме скетч-шоу «Джентльмен-шоу», снималась в проекте «Маски-шоу», играла в театральных постановках этого проекта — «Отелло», «Орфей и Эвридика», «Ромео и Джульетта».