Мария Максакова хочет уехать из России в США

Оперная певица Мария Максакова в интервью «Московскому комсомольцу» рассказала о том, что хочет уехать из России в США.

Это она планирует сделать после завершения касающихся ее недвижимости судебных процессов в России. Певица хочет вернуться к младшему сыну в Киев, а потом уехать в Америку. «Я же не чья-то собственность, нормальные люди это понимают, что я свободный человек, перемещаюсь по миру, бываю не только в Украине и России. Я в Америке сейчас собираюсь творческую жизнь устраивать, подписан контракт, и все мои шаги сейчас направлены на то, чтобы дебютировать на американских сценах», — сказала она.

В 2016 году Мария Максакова вместе с мужем, также бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, уехала из России на Украину. На момент отъезда Вороненков был заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве. После эмиграции его объявили в международный розыск. 23 марта 2017 года Вороненков был убит в центре Киева.

О тайном возвращении Марии Максаковой в Россию стало известно 24 января. Позже артистка посетовала на то, что с ней отказалась общаться мать.