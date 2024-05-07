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На СВО погиб отец 10 детей из Бурятии

В зоне СВО погиб отец 10 детей из Бурятии Анатолий Ринчинов

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Джидинский Район/VK

В зоне специальной военной операции (СВО) погиб многодетный отец из Бурятии Анатолий Ринчинов. Об этом сообщила администрация Джидинского района во «ВКонтакте».

Ринчинов родился в январе 1964 года в селе Петропавловка Джидинского района (Республика Бурятия). Таким образом, в этом году ему исполнилось 60 лет.

«Был любящем отцом и мужем… У него осталась жена и 10 детей», — написала администрация.

Там добавили, что Ринчинов никогда не стоял в стороне и на СВО поехал по зову сердца.

До этого Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины сообщил о гибели в зоне СВО двукратного чемпиона Европы в составе украинской сборной Александра Пелешенко. Золотые медали спортсмен завоевал на чемпионатах Европы в 2016 и 2017 годах. В 2018 году Пелешенко был отстранен от соревнований.

Ранее в зоне СВО погиб примкнувший к ВСУ актер из фильма «Черные кошки».

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