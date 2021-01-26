Умерла актриса «Джентльмен-шоу» и «Маски-шоу» Ирина Токарчук

Скончалась украинская артистка театра и кино Ирина Токарчук, сообщил у себя на Facebook ее друг, кинокритик Евгений Женин.

Причиной смерти 61-летней актрисы стал сердечный приступ. «Теперь лишь вспоминать остается уникальный, поистине фирменный Иринин настрой на позитив, ее всепобеждающую жизнерадостность — ту самую, что столь востребована всегда и везде и всеми, а у нас, в Одессе, — так просто без этого никак...» — пишет Женин.

Телезрителю Ирина Токарчук запомнилась по ролям в юмористических передачах. В «Джентльмен-шоу» она сыграла тетю Симу из одесской коммунальной квартиры, также снималась в проекте «Маски-шоу».