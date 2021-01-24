Мультфильм «Душа» возглавил кассу кинопроката в России

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Кадр из мультфильма «Душа» (2020) Кадр из мультфильма «Душа» (2020)
Кадр из мультфильма «Душа» (2020)
Walt Disney Pictures

Мультфильм «Душа» от студии Pixar стал лидером кассовых сборов в России. Об этом сообщает «Российская газета».

Режиссером ленты, которая вышла в четверг, 21 января, выступил Пит Доктер, который был автором «Головоломка», «Корпорация монстров» и «Вверх».

Отмечается, что на сеанс мультфильма в среднем приходили 24 человека.

При этом мультфильм не был показан в кинотеатрах США из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса.

Ранее кинокритик Антон Долин назвал фильмы 2020 года, среди которых оказался мультфильм «Душа».