Премьеру нового фильма про Джеймса Бойнда вновь перенесли

Премьера нового фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» вновь перенесена, на этот раз на октябрь текущего года. Об этом сообщается на официальной странице «бондианы» в Twitter.

Картина выйдет в прокат по всему миру 8 октября 2021 года, указано в описании профиля.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что кинокомпания MGM провела переговоры с корпорацией Netflix и компанией Apple о показе своего нового фильма о Бонде на стриминговой платформе. По данным агентства, представители кинокомпании отказались комментировать переговоры, однако заявили, что фильм «не продается».

Изначально мировая премьера картины «Не время умирать» была запланирована на апрель 2020 года, однако на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции была отложена до 2 апреля 2021 года. Режиссером фильма стал Кэри Фукунага, роль Джеймса Бонда вновь исполнит актер Дэниел Крэйг.