СМИ: HBO работает над еще одним приквелом «Игры престолов»

Телеканал HBO ведет работу над вторым приквелом сериала «Игра престолов», сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, на ранней стадии разработки находится экранизация серии повестей писателя Джорджа Мартина «Повести о Дунке и Эгге» (Tales of Dunk and Egg).

Повести посвящены подвигам сэра Дункана Высокого (Дунк) и молодого Эйгона V Таргариена (Эгг), действие происходит примерно за 90 лет до событий «Игры престолов».

В HBO отказались комментировать изданию данную информацию.

Ранее сервис HBO Max опубликовал проморолик, анонсирующий проекты, которые выйдут на площадке до 2022 года. В частности, в ролик вошел тизер спин-оффа «Игры престолов» — сериала «Дом Дракона».