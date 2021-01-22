СМИ: HBO работает над еще одним приквелом «Игры престолов»
Семён Сонный
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Телеканал HBO ведет работу над вторым приквелом сериала «Игра престолов», сообщает The Hollywood Reporter.
По данным издания, на ранней стадии разработки находится экранизация серии повестей писателя Джорджа Мартина «Повести о Дунке и Эгге» (Tales of Dunk and Egg).
Повести посвящены подвигам сэра Дункана Высокого (Дунк) и молодого Эйгона V Таргариена (Эгг), действие происходит примерно за 90 лет до событий «Игры престолов».
В HBO отказались комментировать изданию данную информацию.
Ранее сервис HBO Max опубликовал проморолик, анонсирующий проекты, которые выйдут на площадке до 2022 года. В частности, в ролик вошел тизер спин-оффа «Игры престолов» — сериала «Дом Дракона».
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