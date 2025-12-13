На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России с 2026 года увеличатся выплаты по больничным

Бессараб: максимальный больничный с 2026 года превысит 207 тыс. рублей в месяц
true
true
true
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

С 2026 года максимальный размер выплат по больничным листам превысит 207 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат пояснила, что согласно законодательству минимальная сумма больничного не может быть ниже МРОТ. С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда вырастет до 27 093 рублей, что автоматически увеличит как минимальный, так и максимальный порог пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам. В 2025 году верхняя граница выплат составляла чуть более 172 тыс. рублей в месяц.

Таким образом, повышение МРОТ приведет к росту пособий, которые напрямую зависят от минимальной оплаты труда, отметила Бессараб.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что некоторые уволившиеся россияне могут получить около 20 тысяч рублей по больничному уже после расторжения договора с работодателем. Эксперт уточнил, что речь идет о гражданах, заболевших в течение 30 дней после увольнения.

Ранее пенсионерам напомнили о дополнительных выплатах при увольнении в декабре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Зумеры сосут соски, чтобы снять стресс. Это нормально или нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами