В России с 2026 года увеличатся выплаты по больничным

С 2026 года максимальный размер выплат по больничным листам превысит 207 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат пояснила, что согласно законодательству минимальная сумма больничного не может быть ниже МРОТ. С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда вырастет до 27 093 рублей, что автоматически увеличит как минимальный, так и максимальный порог пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам. В 2025 году верхняя граница выплат составляла чуть более 172 тыс. рублей в месяц.

Таким образом, повышение МРОТ приведет к росту пособий, которые напрямую зависят от минимальной оплаты труда, отметила Бессараб.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что некоторые уволившиеся россияне могут получить около 20 тысяч рублей по больничному уже после расторжения договора с работодателем. Эксперт уточнил, что речь идет о гражданах, заболевших в течение 30 дней после увольнения.

