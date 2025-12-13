На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском городе открыли штаб для жителей поврежденных из-за атаки БПЛА квартир

В Саратове открыли штаб и горячую линию для жителей поврежденных БПЛА квартир
Telegram-канал «Михаил Исаев»

В Саратове власти открыли штаб и горячую линию для помощи владельцам поврежденных от атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) квартир. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Михаил Исаев.

«На базе администрации Заводского района по поручению губернатора развернут штаб. Специалисты принимают заявления на материальную помощь и отвечают на вопросы жителей», — написал он.

Он добавил, что обратиться на горячую линию можно по телефону 8-8452-96-07-70.

Кроме того, сотрудники администрации проводят поквартирный обход. Исаев отметил, что перед районной администрацией поставлена задача в максимально сжатые сроки провести первоочередные аварийно-восстановительные работы, провести замеры и оценить ущерб.

По данным губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, повреждения получили несколько квартир в жилом доме. Двух человек спасти не удалось.

В ночь на 13 декабря в Самарской области объявляли угрозу атаки БПЛА. По словам местных жителей, в Саратове и Энгельсе прозвучало около десяти взрывов. По предварительной информации, над городами были уничтожены несколько украинских беспилотников.

Ранее ВСУ обстреляли храм и ранили его настоятеля в Красноармейске.

