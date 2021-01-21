Кустурица привьется от коронавируса российской вакциной

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Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица, 2017 год Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица, 2017 год
Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица, 2017 год
Darko Vojinovic/AP

Сербский режиссер Эмир Кустурица в беседе с РИА «Новости» поделился планами привиться от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V».

По мнению Кустурицы, российская вакцина — лучшая. «Она основывается на том же, что и другие вакцины, которые мы принимали, когда были маленькими. Думаю, это лучше всего», — уверен он.

Известно, что Сербия ожидает в ближайшее время поступления 500 тыс. доз вакцины «Спутник V». Сейчас препарат проходит процедуру получения постоянного разрешения на применение в стране.

Ранее стало известно, что от коронавируса привился звезда боевиков Арнольд Шварценеггер.