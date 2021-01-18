«Поймал лису»: экс-капитан «Уральских пельменей» Рожков стал лесником

Экс-капитан «Уральских пельменей» Андрей Рожков у себя в Instagram заявил, что стал лесником.

Из-за дефицита выступлений во время пандемии артист уже успел поработать парковщиком и электриком, а после заливал катки. «Пошел в лес работать лесником. Хорошая работа. Вообще ничего не платят — зато на свежем воздухе. Лису поймал», — поделился он, посоветовав поклонникам чаще бывать в лесу.

Ранее певец Юлиан раскритиковал российских артистов за жалобы на убытки.

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