«Поймал лису»: экс-капитан «Уральских пельменей» Рожков стал лесником
Елена Арнольдова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Экс-капитан «Уральских пельменей» Андрей Рожков у себя в Instagram заявил, что стал лесником.
Из-за дефицита выступлений во время пандемии артист уже успел поработать парковщиком и электриком, а после заливал катки. «Пошел в лес работать лесником. Хорошая работа. Вообще ничего не платят — зато на свежем воздухе. Лису поймал», — поделился он, посоветовав поклонникам чаще бывать в лесу.
Ранее певец Юлиан раскритиковал российских артистов за жалобы на убытки.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Работы нет»: звезда «Уральских пельменей» подрабатывает электриком
— Экс-капитан «Уральских пельменей» стал электриком
close