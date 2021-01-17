Худрука «Ералаша» Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище
Полина Рутковская
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Художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя киножурнала.
На похоронах присутствовали члены семьи и друзья Грачевского, указано в сообщении.
Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Ранее он получил положительный результат на коронавирус и находился на лечении в больнице.
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