Умер худрук «Ералаша» Грачевский

Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский умер на 72-м году жизни. Об этом сообщила его жена, передает ТАСС.

«Он умер», — сказала она.

Грачевский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии в городскую больницу №52 в Москве 27 декабря. После госпитализации его подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. 11 января он пришел в себя и стал общаться с врачами жестами. После ухудшения состояния Грачевский был переведен в другую реанимацию.

Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник сообщил 14 января, что Грачевского вновь ввели в состояние медикаментозной комы.

Советский и российский кинорежиссер и сценарист Грачевский является заслуженным деятелем искусств РФ (2000). Он имеет Орден Почета, Орден Дружбы и не только.