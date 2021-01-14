Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Фоторепортаж   //   Культура

Умер Борис Грачевский

Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщила его жена Екатерина Белоцерковская, передает ТАСС. «Он умер», — сказала она.

Грачевский был госпитализирован с коронавирусом в тяжелом состоянии в городскую больницу №52 в Москве еще 27 декабря. После госпитализации его подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. 11 января он пришел в себя и начал общаться с врачами. После ухудшения состояния Грачевский был переведен в другую реанимацию, но скончался вечером 14 января.

close
Директор киножурнала &laquo;Ералаш&raquo; Борис Грачевский в своем рабочем кабинете на студии им. Горького Директор киножурнала &laquo;Ералаш&raquo; Борис Грачевский в своем рабочем кабинете на студии им. Горького
Борис Грачевский и Александр Розенбаум на сочинском пляже во время &laquo;Кинотавра&raquo;, 2004 год Борис Грачевский и Александр Розенбаум на сочинском пляже во время &laquo;Кинотавра&raquo;, 2004 год
Директор детского тележурнала &laquo;Ералаш&raquo; Борис Грачевский дома со своими собаками, 2004 год Директор детского тележурнала &laquo;Ералаш&raquo; Борис Грачевский дома со своими собаками, 2004 год
Борис Грачевский Борис Грачевский
Продюсер Иосиф Пригожин и Борис Грачевский на презентации книги писательницы Лены Лениной «Миллионеры шоу-бизнеса» в «Крокус Сити Молл», 2007 год Продюсер Иосиф Пригожин и Борис Грачевский на презентации книги писательницы Лены Лениной «Миллионеры шоу-бизнеса» в «Крокус Сити Молл», 2007 год
Борис Грачевский, 1998 год Борис Грачевский, 1998 год
Борис Грачевский и актер Леонид Ярмольник на приеме по случаю официального объявления номинантов национальной кинематографической премии &laquo;НИКА&raquo;, 2014 год Борис Грачевский и актер Леонид Ярмольник на приеме по случаю официального объявления номинантов национальной кинематографической премии &laquo;НИКА&raquo;, 2014 год
Гость XI Международного кинофестиваля &laquo;Лики любви&raquo; директор киножурнала &laquo;Ералаш&raquo; Борис Грачевский на пляже в Сочи, 2005 год Гость XI Международного кинофестиваля &laquo;Лики любви&raquo; директор киножурнала &laquo;Ералаш&raquo; Борис Грачевский на пляже в Сочи, 2005 год
Борис Грачевский и Леонид Якубович, 2016 год Борис Грачевский и Леонид Якубович, 2016 год
Директор киножурнала &laquo;Ералаш&raquo; Борис Грачевский в своем рабочем кабинете на студии им. Горького Директор киножурнала &laquo;Ералаш&raquo; Борис Грачевский в своем рабочем кабинете на студии им. Горького
Борис Грачевский во время выступления на концерте в спорткомплексе ЦСКА, 2009 год Борис Грачевский во время выступления на концерте в спорткомплексе ЦСКА, 2009 год
Борис Грачевский перед началом благотворительной акции Первого канала &laquo;Стань Первым!&raquo; в День защиты детей в аэропорту Ижевска, 2018 год Борис Грачевский перед началом благотворительной акции Первого канала &laquo;Стань Первым!&raquo; в День защиты детей в аэропорту Ижевска, 2018 год
Борис Грачевский перед церемонией закрытия XI кинофестиваля &laquo;Меридианы Тихого&raquo;, 2013 год Борис Грачевский перед церемонией закрытия XI кинофестиваля &laquo;Меридианы Тихого&raquo;, 2013 год
Режиссер юмористического киножурнала &laquo;Ералаш&raquo; Борис Грачевский на торжественной линейке &laquo;Орлята России&raquo; во Всероссийском детском центре &laquo;Орленок&raquo;, 2019 год Режиссер юмористического киножурнала &laquo;Ералаш&raquo; Борис Грачевский на торжественной линейке &laquo;Орлята России&raquo; во Всероссийском детском центре &laquo;Орленок&raquo;, 2019 год
Борис Грачевский, октябрь 2020 года Борис Грачевский, октябрь 2020 года
Все фоторепортажи К первому кадру
Ольга Бузова и Давид Манукян поженились на Мальдивах
Ольга Бузова и Давид Манукян поженились на Мальдивах
Умер актер Денис Карасев
Умер актер Денис Карасев
Умер актер Максим Браматкин
Умер актер Максим Браматкин
Умерла звезда фильма «Полицейская академия» Мэрион Рэмси
Умерла звезда фильма «Полицейская академия» Мэрион Рэмси
Директор киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский в своем рабочем кабинете на студии им. Горького
Борис Грачевский и Александр Розенбаум на сочинском пляже во время «Кинотавра», 2004 год
Директор детского тележурнала «Ералаш» Борис Грачевский дома со своими собаками, 2004 год
Борис Грачевский
Продюсер Иосиф Пригожин и Борис Грачевский на презентации книги писательницы Лены Лениной «Миллионеры шоу-бизнеса» в «Крокус Сити Молл», 2007 год
Борис Грачевский, 1998 год
Борис Грачевский и актер Леонид Ярмольник на приеме по случаю официального объявления номинантов национальной кинематографической премии «НИКА», 2014 год
Гость XI Международного кинофестиваля «Лики любви» директор киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский на пляже в Сочи, 2005 год
Борис Грачевский и Леонид Якубович, 2016 год
Директор киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский в своем рабочем кабинете на студии им. Горького
Борис Грачевский во время выступления на концерте в спорткомплексе ЦСКА, 2009 год
Борис Грачевский перед началом благотворительной акции Первого канала «Стань Первым!» в День защиты детей в аэропорту Ижевска, 2018 год
Борис Грачевский перед церемонией закрытия XI кинофестиваля «Меридианы Тихого», 2013 год
Режиссер юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский на торжественной линейке «Орлята России» во Всероссийском детском центре «Орленок», 2019 год
Борис Грачевский, октябрь 2020 года
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Культура /
Фэй Данауэй — 80
Фэй Данауэй — 80
18
Культура /
5 лет назад ушел из жизни Алан Рикман
5 лет назад ушел из жизни Алан Рикман
12
Культура /
Ирине Апексимовой — 55
Ирине Апексимовой — 55
17
Культура /
Умер актер Денис Карасев
Умер актер Денис Карасев
11
Культура /
«Это здорово»: Николаю Носкову — 65
«Это здорово»: Николаю Носкову — 65
10
Культура /
«Миллион роз»: 85 лет Раймонду Паулсу
«Миллион роз»: 85 лет Раймонду Паулсу
14
Культура /
Умер актер Максим Браматкин
Умер актер Максим Браматкин
9
Культура /
5 лет без Дэвида Боуи
5 лет без Дэвида Боуи
14
Культура /
Ольга Бузова и Давид Манукян поженились на Мальдивах
Ольга Бузова и Давид Манукян поженились на Мальдивах
12
Все фоторепортажи