В Петербурге допустимая заполняемость театров повышена до 50%
Карина Казанцева
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В Санкт-Петербурге допустимая заполняемость театров увеличена с 25% до 50%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление губернатора города Александра Беглова.
«С 16 января возможность заполняемости зрительных залов в театрах увеличивается с 25% до 50%», — говорится в сообщении.
В городе коронавирусом заразились 287 814, выздоровели 176 523, скончались 8 649 человек. В России выявили уже 3,4 млн человек с COVID-19.
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