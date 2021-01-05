Клаву Коку не пустили на самолет из-за «сбоя»

Авиакомпания S7 объяснила, почему певицу Клаву Коку не пустили на самолет из Москвы в Сочи.

Как сообщает «Пятый канал» со ссылкой на заявление авиаперевозчика, инцидент произошел из-за сбоя. «На новогодних праздниках наблюдается крайне высокий поток пассажиров. К сожалению, бывают подобные сбои. Наши специалисты уже разбираются с данной ситуацией в индивидуальном порядке», — уточнили в компании.

Утром 4 января Клава Кока должна была вылететь в Сочи, однако певицу отказались пускать на борт, а рейс перенесли. Коку авиакомпания отправила рейсом, отправлявшемся на три часа позже.

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