Звезда «Уральских пельменей» устроился работать на каток
Бернст Ю.
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Участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков сообщил, что из-за отсутствия выступлений в связи с коронавирусом устроился заливщиком катка. Об этом он рассказал в видео на своей странице в Instagram.
«Корпоративов нет, вон, приходится заливать каток, подрядился», — сказал Рожков.
Он отметил, что за такую работу «нормально платят».
«Работа хорошая, для детишек», — добавил артист и поздравил подписчиков с Новым годом.
В сентябре Рожков рассказывал о своей подработке электриком, и что он является электромонтером третьего разряда.
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