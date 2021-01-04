Звезда «Уральских пельменей» устроился работать на каток

Участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков сообщил, что из-за отсутствия выступлений в связи с коронавирусом устроился заливщиком катка. Об этом он рассказал в видео на своей странице в Instagram.

«Корпоративов нет, вон, приходится заливать каток, подрядился», — сказал Рожков.

Он отметил, что за такую работу «нормально платят».

«Работа хорошая, для детишек», — добавил артист и поздравил подписчиков с Новым годом.

В сентябре Рожков рассказывал о своей подработке электриком, и что он является электромонтером третьего разряда.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Работы нет»: звезда «Уральских пельменей» подрабатывает электриком