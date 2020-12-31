Энтони Хопкинс отпраздновал 45 лет трезвости

Актер Энтони Хопкинс отпраздновал 45-летие своего воздержания от употребления алкоголя. Об этом он рассказал в видео, опубликованном в Twitter.

Актер, которому исполнилось 83 года, в четверг, 31 декабря, обратился к поклонникам с призывом ждать начала 2021 года. При этом уходящий год он назвал «полным горя и печали для многих людей».

Кроме того, артист рассказал, как 45 лет назад решил отказаться от употребления спиртного после того, как он «был на пути к катастрофе» и «пил до смерти».

«Небольшая мысль:« Ты хочешь жить или умереть?» И я сказал: «Я хочу жить»», — сказал Хопкинс.

Он также призвал людей сохранять позитив, несмотря на трудные моменты.

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