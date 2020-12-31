Ученые рассказали о негативном влиянии новогодних песен
Ученые заявили, что прослушивание новогодних песен может негативно сказаться на психическом здоровье. Об этом сообщает Business Insider.
Специалисты проанализировали влияние хита Мэрайи Кэри «All I Want for Christmas is You» и Майкла Бубле «It's Beginning To Look a Lot Like Christmas» и выяснили, что при первом прослушивании они поднимают настроение, однако затем провоцируют скуку и раздражение.
Издание отмечает, что новогодние композиции возобновляют воспоминания стрессе, с которыми люди сталкиваются в период праздников, например возрастание финансовых расходов.
Кроме того, журналисты приводят данные о том, что такие песни способствуют перенасыщению мозга информацией. Специалисты также добавляют, что рождественские песни, играющие на фоне, мешают концентрации и сосредоточению на чем-то другом.
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