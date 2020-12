Ученые рассказали о негативном влиянии новогодних песен

Ученые заявили, что прослушивание новогодних песен может негативно сказаться на психическом здоровье. Об этом сообщает Business Insider.

Специалисты проанализировали влияние хита Мэрайи Кэри «All I Want for Christmas is You» и Майкла Бубле «It's Beginning To Look a Lot Like Christmas» и выяснили, что при первом прослушивании они поднимают настроение, однако затем провоцируют скуку и раздражение.

Издание отмечает, что новогодние композиции возобновляют воспоминания стрессе, с которыми люди сталкиваются в период праздников, например возрастание финансовых расходов.

Кроме того, журналисты приводят данные о том, что такие песни способствуют перенасыщению мозга информацией. Специалисты также добавляют, что рождественские песни, играющие на фоне, мешают концентрации и сосредоточению на чем-то другом.

