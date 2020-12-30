Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась мечтой о выздоровлении мамы

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна поделилась в Instagram мечтой о выздоровлении мамы.

О матери она заговорила, отвечая на вопросы в Stories. «Мечтаю, чтобы моя мамочка была здоровая и счастливая», — написала она.

Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга (глиобластоме) у Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было. Тем не менее диагноз был косвенно подтвержден медиками в разговоре с президентом России Владимиром Путиным во время совещания по вопросам развития генетических технологий.

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