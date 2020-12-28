Disney назвала дату выхода нового фильма про Круэллу Де Виль из «101 далматинца»
Ника Пикекатлет
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Студия Disney назвала дату премьеры фильма о злодейке из «101 долматинца» Круэлле Де Виль. Публикация был размещена в Twitter.
Главную роль в фильме сыграет звезда «Ла-Ла Ленда» Эмма Стоун. Кроме того, в киноленте можно будет увидеть актеров Эмму Томпсон и Марка Стронга.
Режиссером картины выступит Крэйг Гиллеспи, который снял «Тоня против всех».
Ожидается, что картина о Круэлле Де Виль появится на больших экранах 28 мая 2021 года.
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