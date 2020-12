Рождественская песня Мэрайи Кэри побила рекорд по прослушиваниям на Spotify

Песня американской исполнительницы Мэрайи Кэри All I Want for Christmas is You 24 декабря побила рекорд по прослушиваниям на музыкальном стриминговом сервисе Spotify, пишет TMZ со ссылкой на данные Chart Data.

Как сообщает издание, культовый трек артистки в канун католического Рождества прослушали 17,223 млн раз.

Таким образом, композиция установила новый рекорд по стримам за день.

Релиз композиции All I Want for Christmas Is You состоялся еще в 1994 году.

