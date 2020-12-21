Первый канал опроверг слухи о закрытии шоу Малышевой «Жить здорово»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Первый канал в беседе с РИА «Новости» опроверг слухи о закрытии программы «Жить здорово» с Еленой Малышевой.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что шоу Малышевой закрывается из-за затратности съемок. Анонимный источник утверждал, что во время пандемии почти всем ведущим сократили гонорары.

Малышева слухи о закрытии также опровергала.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Вернувшуюся из США Малышеву восхитила Москва

Ведущий Первого канала не может вернуться в Россию

Малышеву раскритиковали за прогулку с пожилой матерью без масок