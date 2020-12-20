Шнуров счел себя «главным моральным уродом» после вопроса Путину

Музыкант, генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров ответил на критику после большой пресс-конференции президента России Владимира Путина нецензурным стихотворением.

Свое произведение Шнуров опубликовал в Instagram.

В стихотворении музыкант задается вопросом, «кто теперь самый главный моральный урод», после чего отвечает, что занимает «свой пост» «учтиво, не ноя». Он также добавляет, что давно «имеет привычку» к этой роли.

Во время большой пресс-конференции Шнуров задал несколько вопросов президенту. Первый касался российских хакеров и выборов в США, а второй был про использование мата в речи русского человека. Путин поблагодарил Шнурова за то, что тот во время пресс-конференции не использовал ненормативную лексику, и предложил заменять мат на слово «редиска».

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