Клубу «ГлавClub» в Москве грозит штраф до миллиона рублей после концерта «Кровостока»

Московскому клубу «ГлавClub» грозит штраф до миллиона рублей за нарушения перчаточно-масочного режима на концерте группы «Кровосток». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного инспектора столичного объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Яна Поповского.

«В пятницу, 19 декабря, было проведено обследование концертной площадки «ГлавClub» по адресу улица Орджоникидзе, дом 11, во время концерта группы «Кровосток», — рассказал Поповский.

В результате проверки было установлено несоблюдение перчаточно-масочного режима 50% посетителей концерта и нарушения социальной дистанции.

За выявленные нарушения клубу грозит до 300 тысяч рублей. Если будут выявлены повторные нарушения или заболевшие коронавирусом после концерта, то юридическому лицу придется заплатить до одного миллиона рублей или приостановить деятельность заведения на срок до 90 суток по решению суда.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Московскому ресторану грозит закрытие до 90 суток после концерта Niletto

— С опечатанного за нарушения коронавирусных мер Adrenaline Stadium в Москве сорвали пломбы

— В Москве опечатали торговый дом «Савеловский»