Адвокат рассказал о желании Алибасова покончить с собой
Максимс Краюшкинс
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Адвокат Сергей Жорин сообщил, что российский продюсер Бари Алибасов рассказал ему о желании совершить суицид. Об этом юрист написал на своей странице в Twitter.
По словам Жорина, продюсер во время телефонного разговора признался, что ему все надоело, в том числе сама жизнь.
«Позвонил Алибасов. Спросил, как лучше покончить с собой. Говорит, устал жить», — сообщил адвокат.
Ранее представитель Алибасова Вадим Горжанкин рассказывал, что продюсера госпитализировали после того, как обезьяна перепутала его лекарства в таблетнице.
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