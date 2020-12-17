Доходы Сергея Лазарева упали в десять раз из-за пандемии

Певец Сергей Лазарев в беседе с изданием «Дни.ру» рассказал о своих убытках во время пандемии коронавируса.

По словам Лазарева, он продолжает платить своим работникам зарплату и никого не уволил. «Расходы мои во время пандемии не только не уменьшились, но даже выросли, ведь все равно надо и песни покупать, и клипы снимать, и костюмы шить – какие-то мероприятия ведь проходят. При этом доходов стало в десять раз меньше», — уточнил он.

В 2021 году Сергей Лазарев планировал представить масштабное концертное шоу, однако его подготовку пришлось отложить из-за закрытых границ.

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