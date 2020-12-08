«ВТБ Арену» могут закрыть на три месяца из-за съемок «Песни года»

Специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения мер, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции, во время съемок концерта «Песня года» на «ВТБ Арене» в Москве.

Как сообщается на сайте ведомства, площадку могут закрыть на три месяца.

Нарушения эксперты нашли во время мониторинга публикаций СМИ и социальных сетей. «Возбуждено и проводится административное расследование в отношении АО «Управляющая компания «Динамо». Как было установлено, во время концерта «Песня года», проходившего 5 декабря на «ВТБ-Арене», при проведении массового мероприятия не соблюдались санитарно-противоэпидемические требования в период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции», — уточняют в Роспотребнадзоре.

Должностные лица могут понести за эти нарушения наказание в виде штрафа в размере до 300 тыс. руб., юридические — в виде штрафа до 500 тыс. руб. или приостановления деятельности сроком до 90 суток.

Ранее сообщалось, что в ходе проведения концерта «Песня года» в Москве не были соблюдены некоторые ограничительные требования.

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