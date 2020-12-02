«Овощ на пару»: Баста ответил на выпады Шнурова

Музыкант Сергей Шнуров и рэпер Василий Вакуленко (Баста) вступили в конфликт в соцсетях из-за недавнего концерта Басты в Санкт-Петербурге.

Шнуров сравнил выступившего рэпера с теми, кто наживался на людях в блокаду, а также назвал его «честным понторезом» и «девочкой». «И ни рыба, и ни мясо — овощ на пару», — парировал Баста в Instagram, добавив, что признает свои ошибки. «Стал политиком Сережа — вот она Сансара. Ты же против был всегда, ярый пролетарий! Вы не поняли меня – все дело в гонораре!» — ответил он на выпады Шнурова, намекая на политическую карьеру оппонента.

«Пишет верши ради смеху. Под диктовку «Дяди сверху», — уверен Баста.

Сольный концерт Басты прошел в Ледовом дворце Петербурга 27 ноября при полном зале. Площадка вмещает в себя более 12 тыс. зрителей.

Это вызвало возмущение в социальных сетях, поскольку в городе действуют ограничения, в рамках которых заполняемость зала на культурных и спортивных мероприятиях должна быть не выше 50%.

После этого власти города решили закрыть Ледовый дворец.

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