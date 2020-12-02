Суд не согласился с жалобой Ефремова на Пашаева

Мосгорсуд не установил фактов оказания давления на осужденного актера Михаила Ефремова со стороны его бывших адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на апелляционное определение.

«В ходе судебного разбирательства у Ефремова участники процесса неоднократно интересовались, согласована ли с ним позиция его защитников, является ли линия защиты отражением его собственных взглядов на обстоятельства, исследуемые в судебном заседании, в том числе в части признания вины, на что осужденный отвечал утвердительно», — говорится в документе.

22 октября Мосгорсуд изменил приговор Михаилу Ефремову. В сентябре заслуженного артиста России приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров. Впоследствии актер обратился с апелляцией на решение Пресненского суда, окончательно признав вину в смертельной аварии и попросив изменить наказание на условный срок. Однако Мосгорсуд, рассмотрев жалобу, уменьшил его всего на полгода — теперь звезде «Современника» предстоит провести в заключении 7,5 года за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом.

При этом и до решающего заседания, и по ходу разбирательства артист обвинял в давлении своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева, которого он уволил после оглашения восьмилетнего приговора. Кроме того, выступая в Мосгорсуде в четверг, Ефремов заверил, что юрист сам вышел на его директора, а затем убедил отказаться от признания вины, обещая добиться оправдательного приговора.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ефремова отправляют в колонию

— «Не знаю, как смотреть в глаза жене»: Ефремов написал вдове погибшего в ДТП

— «Не знаю, как мне дальше жить»: Ефремов написал вдове Захарова