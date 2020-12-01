Питер Динклейдж сыграет Токсичного мстителя

Звезда сериала «Игра престолов» Питер Динклейдж сыграет главную роль в перезапуске «Токсичного мстителя» студии Legendary, сообщает Deadline.

Фильм о парне, который попал в чан с токсичными отходами и стал монстром, снимет Мэйкон Блэр — режиссер черной комедии «В этом мире я больше не чувствую себя как дома».

Оригинальный фильм вышел в 1984 году. Он выдержал три сиквела, по его мотивам выпускали комиксы и ставили мюзикл. Авторы оригинального «Токсичного мстителя» Ллойд Кауфман и Майкл Херц станут продюсерами будущей картины.

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