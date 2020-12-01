Умерла народная артистка РСФСР, артистка цирка Дзерасса Туганова. Об этом сообщает пресс-служба Росгосцирка.

На момент смерти ей был 91 год.

«Российская государственная цирковая компания с глубоким прискорбием извещает, что сегодня на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась народная артистка РСФСР Дзерасса Туганова», — указано в сообщении.

Туганова выступала в цирке в качестве наездницы. В 1962 году она сформировала конную труппу наездников-джигитов «Иристон». Эта труппа принесла советскому цирку мировую славу. Артистка была руководителем труппы «Иристон» на протяжении 30 лет.