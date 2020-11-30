Мэрилина Мэнсона вырезали из «Противостояния»

Роль рок-музыканта Мэрилина Мэнсона вырезали из сериала «Противостояние» по роману Стивена Кинга.

Об этом сообщает Entertainment Weekly со ссылкой на режиссера сериала Джоша Буна. Мэнсон должен был сыграть персонажа по имени Малыш (Кид). Мэрилин Мэнсон и Шутер Дженнингс записали для сериала кавер песни The End группы The Doors, однако участие музыканта оказалось для проекта слишком дорогим.

Кроме того, Мэнсон не смог принять участие в съемках из-за собственного напряженного графика, и его линию вырезали полностью.

Премьера сериала «Противостояние» состоится на CBS All Access 17 декабря 2020 года.

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