Дрожжина и Цивин вернули вдове Баталова кабинет актера

Вдова народного артиста СССР Алексея Баталова смогла вернуть присвоенный актрисой Натальей Дрожжиной и ее мужем, юристом Михаилом Цивиным, кабинет актера.

Рабочий кабинет в Москве сдавали в аренду адвокату, который ежемесячно платил Дрожжиной и Цивину 75 тыс. руб., сообщает ФАН. Баталовы эти деньги не получали. Передача имущества от арендовавшего кабинет адвоката прошла, как утверждается, «мирно».

Звезда фильмов «Москва слезам не верит», «Звезда пленительного счастья» и «Летят журавли» Алексей Баталов скончался в июне 2017 года в возрасте 88 лет. У него остались вдова Гитана и дочь Гитана-Мария.

В сентябре 2020 года коллеги и друзья покойного артиста публично обвинили Дрожжину и Цивина в присвоении недвижимости Баталова. Согласно их утверждениям, Наталия и Михаил заводят «дружбу» с пожилыми артистами, после чего переписывают на себя их наследство.

Главным следственным управлением СК РФ по Москве расследуется уголовное дело об афере с имуществом актера Баталова, на спорное имущество наложен арест. 26 октября следователи задержали Дрожжину и Цивина, им предъявили обвинение в мошенничестве.

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