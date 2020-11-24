Маяковский возглавил рейтинг самых стильных писателей

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Советский поэт Владимир Маяковский, 1910 год Советский поэт Владимир Маяковский, 1910 год
Советский поэт Владимир Маяковский, 1910 год
РИА «Новости»

Владимир Маяковский возглавил рейтинг самых стильных отечественных поэтов и писателей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса сервиса MyBook.

Около 25% опрошенных отдали ему первое место за описанные в литературе и оставшиеся на фото костюмы-тройки, желтые рубашки и бушлаты. На втором месте в общем рейтинге расположился Сергей Есенин, на третьем — Антон Чехов. Топ-5 замкнули Михаил Булгаков и Александр Блок.

Среди современных писателей первое место занял автор «Метро 2033» Дмитрий Глуховский, на втором месте оказался журналист и писатель Владимир Познер, на третьем — Эдуард Лимонов.

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