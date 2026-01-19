Назван первый старт Трусовой после возобновления карьеры

Российская фигуристка Александра Трусова попала в предварительный список участниц чемпионата России по прыжкам. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Фигурное катание на Первом».

Турнир пройдет с 31 января по 1 февраля в Москве на стадионе «Навка Арена». Также в предварительном списке оказалась Камила Валиева, которая уже анонсировала свое участие.

До этого СМИ сообщили, что Трусова планирует возобновить спортивную карьеру под руководством Этери Тутберидзе.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Пара поженилась летом 2024 года. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

