Лерчек добивается возврата изъятых ювелирных украшений ради детей

Адвокат Лерчек подал ходатайство о возврате изъятых украшений и дорогих часов
Телеграм-канал Суды общей юрисдикции города Москвы

Адвокат блогерши Лерчек (она же — Валерия Чекалина) подал в суд ходатайство с требованием вернуть ювелирные украшения и часы, которые были изъяты во время обыска. Об этом сообщает Super.ru.

На судебном заседании Чекалина рассказала, что во время следственных мероприятий сотрудники правоохранительных органов повредили ее ювелирные украшения и часы. Она попыталась зафиксировать этот факт, но столкнулась с препятствием со стороны следователя.

«При обыске они [украшения] были в идеальном состоянии. Это [факт фиксации повреждения] не понравилось очень следователю: он передумал [составлять документ о возврате имущества] и порвал бумагу», – заявила блогерша.

По словам Лерчек, сотрудник полиции сообщил, что дело уже передано в суд, и на этом этапе он не вправе решать вопрос о возврате имущества. Правоохранитель посоветовал обратиться за разрешением ситуации непосредственно в суд.

Адвокат блогерши на судебном заседании отметил, что речь идет о «значительном объеме имущества». Он уточнил, что эти вещи необходимы Лерчек для содержания детей и лечения. При этом точная стоимость изъятых ценностей не раскрывается.

Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. 8 сентября Чекалиным было предъявлено обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей.

Ранее стало известно, что беременная Лерчек появилась у здания суда после операции в сопровождении Луиса. 

