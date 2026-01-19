Размер шрифта
Ларисе Долиной может грозить штраф после принудительного выселения из квартиры

Юрист Жорин: Долину могут оштрафовать за отсутствие регистрации после выселения
Анатолий Медведь/Фотохост-агентство РИА Новости

Певицу Ларису Долину могут оштрафовать за отсутствие регистрации после принудительного выселения из московской квартиры. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат Сергей Жорин.

По словам юриста, при изменении места жительства гражданин обязан не позднее 7 дней со дня прибытия на новое место жительства обратиться для регистрации. Он отметил, что само по себе снятие с регистрационного учета по прежнему адресу возможно, в том числе на основании судебного решения, однако обязанность по регистрации возникает при фактическом проживании на новом месте.

«По практике: если после выселения лицо живет временно не по месту жительства, может возникать обязанность регистрации по месту пребывания по правилам ПП РФ № 713. За проживание гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства без регистрации предусмотрена административная ответственность по ст. 19.15.1 КоАП РФ: для граждан 2–3 тысячи рублей, а в Москве/Санкт-Петербурге 3–5 тысяч рублей; для нанимателей/собственников жилого помещения (физлиц), допустивших проживание без регистрации сверх установленных сроков 2–5 тысяч рублей, в Москве/Санкт-Петербурге — 5–7 тысяч рублей; для юридических лиц штрафы существенно выше», — поделился адвокат.

Также Сергей Жорин рассказал, как Лариса Долина может получить вещи, которые остались в квартире. Он подчеркнул, что при принудительном выселении в рамках исполнительного производства судебный пристав оформляет акт о выселении и описи имущества. Если имущество оказалось описанным в рамках исполнительных действий, пристав в необходимых случаях обеспечивает хранение описанного имущества. Если должник не забирает имущество в течение двух месяцев со дня передачи под охрану, пристав после письменного предупреждения вправе передать имущество на реализацию в порядке ФЗ № 229-ФЗ.

«Если Лурье — собственник квартиры либо лицо, фактически контролирующее доступ в помещение, не приобретает права на чужие личные вещи лишь потому, что они остались в квартире. Уклонение от возврата влечет как минимум гражданско-правовой спор (возврат имущества/убытки при их наличии), а в зависимости от конкретных действий и состава — может иметь и иные правовые последствия», — отметил Жорин.

Ранее Лариса Долина потратила 1,4 млн рублей на отдых в ОАЭ.

