В Кремле ответили на вопрос, о какой угрозе России в Гренландии говорит Трамп

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оставил без комментариев планы России в отношении Дании и Гренландии.

«В последние дни очень много беспокойной информации поступает. Мы пристальным образом наблюдаем, анализируем происходящее. Что касается наших планов в отношении Дании и Гренландии, я оставляю это без комментариев», — сказал он на брифинге, отвечая на вопрос о каких угрозах со стороны России говорит президент США Дональд Трамп.

Песков также добавил, что ряд международных экспертов считают, что решив вопрос присоединения Гренландии, Трамп безусловно войдет в мировую историю, и «с этими экспертами трудно не согласиться».

По словам президента США, стране нужна Гренландия из-за того, что остров окружен китайскими и российскими судами. Он заявил, что в случае, если США не получат датскую автономную территорию, она достанется РФ или КНР.

19 января Трамп заявил, что российская угроза для Гренландии будет устранена.

Ранее аналитик назвал «чушью» аргументы Трампа по захвату Гренландии.